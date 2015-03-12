Глава государства отметил, что Россия восхищается стойкостью и отвагой людей, которые встали на защиту Родины.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность участникам спецоперации. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Глава государства отметил, что Россия восхищается стойкостью и отвагой людей, которые встали на защиту Родины. Он подчеркнул, что гордится каждым участником боевых действий. Также Путин добавил, что эти люди помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах страны.

Ранее Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки.

Видео: kremlin.ru