Российский лидер отметил, что необходимо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб.

Президент РФ Владимир Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки. Об этом он заявил в поздравлении работникам органов безопасности с профессиональным праздником.

Российский лидер отметил, что необходимо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, а также оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Также Путин добавил, что должна быть усилена работа по линии пограничной службы ФСБ.

Государственная граница – это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить – пресекаться быстро и эффективно. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям.

Видел: kremlin.ru