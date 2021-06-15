Президент РФ Владимир Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки. Об этом он заявил в поздравлении работникам органов безопасности с профессиональным праздником.
Российский лидер отметил, что необходимо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, а также оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Также Путин добавил, что должна быть усилена работа по линии пограничной службы ФСБ.
Государственная граница – это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить – пресекаться быстро и эффективно.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям.
Видел: kremlin.ru
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