Глава государства отметил, что сегодня в мире динамично меняется ситуация.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям. Об этом он сообщил в поздравлении сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что сегодня в мире динамично меняется ситуация, появляются новые угрозы и риски. По его словам, из-за этого повышаются требования ко всей системе органов безопасности России.

А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб.

Видео: kremlin.ru