Президент РФ Владимир Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб. Об этом он заявил в поздравлении сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником.
По словам главы государства, одним из главных приоритетов работы всех спецслужб остается борьба с терроризмом. Он подчеркнул, что сотрудников спецслужб достаточно опыта в сфере антитеррора.
Поэтому работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все