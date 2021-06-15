Он подчеркнул, что сотрудников спецслужб достаточно опыта в сфере антитеррора.

Президент РФ Владимир Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб. Об этом он заявил в поздравлении сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником.

По словам главы государства, одним из главных приоритетов работы всех спецслужб остается борьба с терроризмом. Он подчеркнул, что сотрудников спецслужб достаточно опыта в сфере антитеррора.

Поэтому работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной

Видео: kremlin.ru