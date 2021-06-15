Президент РФ Владимир Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной. Об этом он заявил в поздравлении работникам органов безопасности с профессиональным праздником.
Глава государства отметил подразделения органов безопасности, которые работают в новых регионах России. Он подчеркнул, что им сейчас трудно выполнять свою работу в нынешних условиях.
Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди – граждане России.
Владимир Путин, президент России
Также президент призвал работников спецспужб сделать все необходимое для максимальной безопасности граждан и защиты их права и свободы. Путин пообещал беспечить новые подразделения современной техникой и опытными кадрами.
Ранее мы сообщали, что Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска.
Видео: kremlin.ru
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