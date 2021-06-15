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Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной

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Глава государства отметил подразделения органов безопасности, которые работают в новых регионах России.

Президент РФ Владимир Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной. Об этом он заявил в поздравлении работникам органов безопасности с профессиональным праздником.

Глава государства отметил подразделения органов безопасности, которые работают в новых регионах России. Он подчеркнул, что им сейчас трудно выполнять свою работу в нынешних условиях.

Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди – граждане России.

Владимир Путин, президент России

Также президент призвал работников спецспужб сделать все необходимое для максимальной безопасности граждан и защиты их права и свободы. Путин пообещал беспечить новые подразделения современной техникой и опытными кадрами.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, днр, запорожская область, лнр, президент россии, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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