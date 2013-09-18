Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска

Оба президента в одной машине направились во Дворец независимости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту Минска. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Сегодня, 19 декабря, российский лидер впервые за три года прибыл в столицу Белоруссии с официальным визитом. Лукашенко прибыл в аэропорт Минска, чтобы лично встретить Путина. Затем оба президента в одной машине направились во Дворец независимости, где пройдут переговоры.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко.

Видео: Telegram / СМОТРИ