Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщает "РИА Новости".
Российский лидер проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств встретятся во Дворце независимости. На встречу также прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Ожидается, что Путин и Лукашенко сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Приоритетное внимание будет уделено вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на возникающие вызовы.
Ранее Путин выразил уверенность, что все перемены в России и мире приведут к лучшему.
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