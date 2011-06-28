По словам главы государства, подрастающее поколение сможет сделать мир более справедливым.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все перемены в России и мире приведут к лучшему. Об этом он заявил в видеообращении к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

По словам главы государства, подрастающее поколение сможет сделать мир более справедливым благодаря своим поступкам и решительности. Он отметил ,что речь идет о мире, в котором между народами установится равенство и где каждый будет иметь право на уважение и возможность следовать своим традициям.

Также Путин добавил, что в справедливом мире у людей будет возможность для самореализации независимо от происхождения и условий, в которых они выросли.

Ранее Путин заслушал предложения о военной операции в объединенном штабе родов войск.

Видео: kremlin.ru