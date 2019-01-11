Путин заслушал предложения о военной операции в объединенном штабе родов войск

На мероприятии присутствовали Валерий Герасимов, Сергей Суровикин и Сергей Шойгу.

Российский президент Владимир Путин заслушал предложения по ближайших и среднесрочных планах специальной военной операции в объединенном штабе родов войск. Кадры с мероприятия опубликованы в социальных сетях. В ролике видно, что в командный пункт политик прибыл в штатском (черном костюме с галстуком). В заседании принимали участие руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, министр по обороне Сергей Шойгу, а в списке докладчиков значился командующий группировкой войск на СВО Сергей Суровикин.

Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий. Владимир Путин, президент РФ

Известно, что верховный главнокомандующий ВС РФ сначала заслушал выступления коллег, в том числе об обстановке на Украине за последние сутки, а после ознакомился с подготовленными документами. Владимир Путин заслушал командующих из каждого операционного направления в СВО.

Путин предложил увеличить с 18 до 19 лет возраст пациентов фонда "Круг добра".

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье