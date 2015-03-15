Путин предложил увеличить с 18 до 19 лет возраст пациентов фонда "Круг добра"

Глава РФ рассказал о нововведении для государственного внебюджетного фонда.

Российский президент Владимир Путин предложил коллегам на заседании Совета по стратегическому развитию страны и национальным проектам увеличить с 18 до 19 лет возраст пациентов , которым может оказывать помощь отечественный фонд "Круг добра". Соответствующее заявление главы государства транслировалось на местных телеканалах. Ранее глава этого фонда Александр Ткаченко пояснил, что считает важным тот момент, что за полтора года своей работы фонд приобрел опыт решения многих проблем. Под действие организации попадут еще порядка 15 тысяч детей со сложными и редкими заболеваниями.

В ближайшее время будет увеличен возраст. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно и без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в июне 2022 года глава государства поддержал идею обеспечивать лекарствами таких пациентов за счет средств фонда "Круг добра".

Путин назвал снижение бедности в РФ до 10,5% небольшим, но движением в нужном направлении.

Фото и видео: Kremlin.ru