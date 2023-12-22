Дуглас Макгрегор оценил авторитет Кремля среди государств Ближнего Востока.

Российский президент Владимир Путин держит в руках все козыри в ситуации на Ближнем Востоке, обладая большим авторитетом среди стран этого региона. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, руководитель из Кремля всегда призывал страны к сдержанности и терпению, а геополитические участники на Ближнем Востоке в целом прислушиваются к его рекомендациям. Это связано с тем, что глава государства, как и его страна, пользуются большим уважением.

Россия — это еще один фактор в уравнении на Ближнем Востоке. Она больше, чем просто фактор. Это критическая переменная. Прямо сейчас Владимир Путин держит за кулисами все козырные карты в своих руках на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom