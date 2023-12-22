Дуглас Макгрегор оценил вероятность отправки войск НАТО на Украину.

Вооруженные силы Украины пребывают в глубокой обороне и строят окопы, но эти шаги бессмысленны при практически исчерпанном личном составе армии. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранец подчеркнул, что даже в том случае, если одна или несколько стран Североатлантического военного альянса отправили бы собственные войска на территорию Украины, то это все равно никак не изменило бы ситуацию на поле боя. Это связано с тем, что на земле остается малая численность ВСУ по сравнению с личным составом российской армии, находящихся в зоне боевых действий.

Конфликт, определенно, подходит к концу. Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским, я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы. Даже если бы мы послали их всех вместе, они бы и царапины не нанесли российским войскам. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Redacted