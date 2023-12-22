Дуглас Макгрегор оценил состояние Украины после неудач ВСУ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский может принять попытку побега из страны после полного краха Вооруженных сил Украины на поле боя. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что армия страны находится на грани трагедии, так как солдатам уже нечем сражаться. После поражения ВСУ, именно российские военнослужащие и руководство в Кремле будут решать, в каком виде останется Украина как государство.

Я предполагаю, что Зеленский сядет в самолет и улетит. Иначе, я думаю, у него есть все шансы оказаться под расстрелом, организованным, вероятно, своими же людьми. Дуглас Макгрегор, эксперт

"Происходит массово": Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive