Дуглас Макгрегор оценил добровольную сдачу украинцев в плен ВС РФ.

Солдаты Вооруженных сил Украины сдаются в плен в большом количестве из-за тяжелого положения на поле боя. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист напомнил о факте массовой сдачи в плен российским представителям украинских военнослужащих.

Русские, в противовес западной пропаганде, хорошо обращаются с теми, кто добровольно сдался. На самом деле, там украинских солдат, наверное, кормят лучше и оказывают им лучшую медицинскую помощь, чем когда они были в рядах ВСУ. Дуглас Макгрегор, эксперт

По мнению аналитика, России удалось донести до украинских солдат сведения о том, что в плену с ними будут обращаться должным образом. По этой причине множество солдат ВСУ приняли такое решение вместо того, чтобы продолжать сражаться на стороне киевского режима и умирать за Украину.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom