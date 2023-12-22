"Движутся вперед". В США сообщили пугающие новости об Одессе

Дуглас Макгрегор объяснил, почему Россия решила медленно продвигаться вперед на СВО.

Украина может потерять больше территорий, включая такие города, как Одесса и Харьков. Такое предположение огласил в ходе выступления в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик добавил, что руководство в Москве никогда не ставило перед собой целью получить под свой контроль всю украинскую территорию. Специалист добавил, что глава государства Владимир Путин ранее ждал от коллективного Запада, что он проявит определенный уровень благоразумия, отказавшись от идеи по включению киевского режима в состав Североатлантического военного альянса.

Русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я все еще полагаю, что они включат Харьков и Одессу. Мы видим, что они движутся вперед, все усилится, когда почва снова станет твердой. <…> Мы говорим о полномасштабном наступлении по всей линии фронта Дуглас Макгрегор, эксперт

"Нас полностью исключат". В США рассказали о шокирующем плане России.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive