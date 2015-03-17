Глава РФ рассказал о целях правительствах.

Российский президент Владимир Путин назвал снижение бедности в РФ до 10,5% небольшим, но движением в нужном направлении. Такой показатель был достигнут в третьем квартале 2022 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому экономическому развитию страны и реализации национальных проектов. Ранее при обсуждении мировой ситуации чиновник поставили перед собой две задачи: добиться снижения уровня бедности в РФ и продолжать политику развития. Эти цели выполнялись в условиях западного санкционного давления. Власти страны опирались на собственные финансовые резервы и ресурсы.

А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале. В номинале, хочу это подчеркнуть. И еще раз скажу, что речь идет именно о людях с наименьшими доходами, что позволило сократить и уровень неравенства немножко. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ напомнил коллегам о важном решении по ежемесячным выплатам семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Оно затронуло более 5 миллионов детей по стране. Затем от кабмина последовала опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на уровне в 10%.

Путин: российский рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира.

Фото и видео: Kremlin.ru