Путин: российский рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира

Глава РФ напомнил о взвешенной финансовой политике страны.

Российский рубль с начала 2022 года года стал одной из самых сильных валют мира. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию экономической системы страны и национальным проектам. Политик дал оценку отечественной валюты после значительного всплеска в марте и апреле текущего года, связанного с ростом уровня цен на продукты питания, топливо и энергетические ресурсы. Глава РФ призвал коллег проводить взвешенную финансовую политику.

Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru