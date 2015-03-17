Путин: расчет Запада на уничтожение экономики России не оправдался

Глава РФ открыл заседание кабмина по стратегическому развитию страны.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что расчет стран коллективного Запада на уничтожение экономической системы РФ не оправдался, так как правительство, Банк России, региональные власти и граждане смогли проявить сплоченность и ответственность. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании Совета по национальным проекта и стратегическом у развитию. Политик отметил, что

Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что страны коллективного Запада ввели несколько антироссийских пакетов санкций после начала украинского кризиса. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России представляет из себя долгосрочную внешнюю политику недружественных стран, которая негативно сказывается на всей мировой экономике. Глава РФ считает, что Запад поставил перед собой задачу ухудшить жизнь миллионов людей на планете.

Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа.

Фото и видео: Kremlin.ru