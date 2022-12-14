Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа

Глава РФ выполнил "поручение" Анны Поповой по вакцинации от свиного гриппа.

Президент России Владимир Путин сообщил правительству на совещании по эпидемиологической ситуации в стране, что вакцинировался от гриппа по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Глава государства обратился к чиновнице с репликами после того, как заслушал доклад о ситуации с заболеваемостью в стране ОРВИ, гриппом и ковидом. Политик отметил, что после прививки занимался спортом в обычном режиме и не чувствовал какие-либо признаки недомогания.

Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали, да, надо сделать. Докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Владимир Путин, президент РФ

Мурашко: доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов.

Фото и видео: Правительство России

