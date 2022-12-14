Мурашко: доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов

Глава Минздрава оценил эпидобстановку в стране.

Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на правительственном заседании, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, сделал российский министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник пояснил, что высокий процент из количества пациентов показывают дети школьного возраста. Эксперт объяснил коллегам, что основная доля зараженных гриппом приходится именно на вариант H1N1. Наиболее тяжелое протекание зафиксировано у беременных, пожилых граждан и людей с сахарным диабетом.

Доля гриппа среди верифицированных ОРВИ превысила 50%. Хочу отметить, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста: от 7 до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста, это чуть более 18%. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Михаил Мурашко напомнил о том, что в 2009 году это заболевание вызвало большой уровень заболеваемости.

Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

