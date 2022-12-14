Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа

Глава Роспотребнадзора оценила действенность лекарств и вакцин от грипп в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране штамму свиного гриппа. Соответствующее заявление чиновница сделала во время выступления на правительственном совещании при участии президента России Владимира Путина. Мероприятие было посвящено вопросам, связанным с эпидемиологической обстановкой по стране.

То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса группа. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила коллегам о том, что данный вирус гриппа не изменил свою чувствительность к тем лекарственным препаратам, которые изготавливаются на отечественных производственных мощностях.

Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live