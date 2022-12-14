Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России невысока

Глава Роспотребнадзора уточнила, какие риски ковид представляет для пациентов.

Заболевание коронавирусной инфекцией в России более чем в 90% случаев протекает как ОРВИ. Соответствующее заявление в ходе оперативного правительственного совещания при президенте России Владимире Путине, посвященного эпидемиологической обстановке в стране, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом эксперт считает, что несмотря не невысокую заболеваемость ковидом, ситуация начинает вызывать обеспокоенность у специалистов.

Ковид сегодня протекает более, чем в 90% случаев, как ОРВИ, начало одинаковое. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница отметила, что в ноябре-декабре 2022 года страна находилась, как и сейчас, на 106 месте в рейтинге государств по уровню заболеваемости COVID-19. Показатель в пять раз меньше того, что фиксировался за аналогичный период в прошлом году. Анна Попова пояснила, что врачам понятно, что COVID "никуда не ушел, и очевидно, никуда не уйдет". В связи с этим учреждения сохраняют уровень тестирования пациентов на ковид в 250-300 тысяч исследований ежесуточно.

Попова считает необходимым проводить тестирование на грипп у всех пациентов с проявлениями ОРВИ.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live