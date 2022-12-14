Глава Роспотребнадзора оценила возможности российских лабораторий в определении вируса гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым проводить тестирование на грипп у всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе правительственного совещания при президенте Владимире Путине, посвященного вопросу эпидемиологической обстановки в стране. Специалист пояснила коллегам, что отечественные лаборатории оснащены необходимым оборудованием, а также тест-системами. Она призвала начать тестирование граждан на выявление штаммов гриппа по аналогии с ковидом. Речь идет о пациентах с остро выраженными клиническими симптомами заражения.Такие решения со стороны профильных ведомств позволят снизить риски для этой категории россиян.

Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live