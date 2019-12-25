ФССП попросила привести данные о социальных категориях должников по кредитам.

В России более 1 млн пенсионеров являются должниками по кредитам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За 10 месяцев судебные приставы взыскали со всех должников 111,3 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников в пользу кредитных организаций. Кроме того, в отечете сказано, что среди должников почти равное количество мужчин и женщин – 50% По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста.

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