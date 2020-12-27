В Оренбурге дети на глазах у матери затушили Вечный огонь

Устанавливается личность женщины.

В Оренбурге разыскивают мать детей, которые в её присутствии затушили Вечный огонь. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Инцидент произошел около 17:00 (15:00 мск). К Вечному огню подошла женщина с двумя детьми. Мальчик и девочка сначала бегали вокруг огня, а потом начали кидать снег в огонь. В результате им удалось потушить Вечный огонь комками снега.

Мать на действия детей не реагировала. После того, как Вечный огонь потух, мать и её дети ушли.

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Видео: Youtube/Оренград ОренТВ.онлайн