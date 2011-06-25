Беглов поздравил петербуржцев с Днем спасателя

В этом году в Северной столице открыли пожарные депо в Калининском и Красносельском районах, спасательную станцию в Невском районе, установили памятник "Героям-пожарным".

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем спасателя. Праздник отмечается 27 декабря. Градоначальник пожелал всем причастным к празднику здоровья, мужества и побольше счастливых мгновений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Глава города подчеркнул, что Петербург внес большой вклад в становление и развитие спасательного дела. Большинство инициатив по обеспечению безопасности и защиты населения впервые были реализованы именно в нашем городе.

Одними из первых мы внедрили систему вызова экстренных служб "112", создали единый аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Город вкладывает много сил и средств, чтобы сделать систему предупреждения чрезвычайных ситуаций надежной и мобильной. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В этом году в Северной столице открыли пожарные депо в Калининском и Красносельском районах, спасательную станцию в Невском районе, установили памятник "Героям-пожарным" во Фрунзенском районе. В Невском районе появился Брандмейстерский бульвар.

Губернатор поблагодарил представителей профессии за мужество и высочайший профессионализм. Особенно он отметил ветеранов спасательных служб.

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Фото: ВКонтакте / Александр Беглов