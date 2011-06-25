Аничков лицей получил второй корпус в Графском переулке

Решение было принято в Смольном больше года назад.

Аничков лицей обрёл второе здание: новы корпус располагается в Графском переулке. Занятия там начнутся после завершения зимних каникул. Внутри учащихся ждут просторные кабинеты, обеденный и спортивный залы, а также различные творческие лаборатории, где будут изучать геологические и эколого-биологические программы.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина отметила, что лицей поможет школьникам построить как собственную судьбу, так и сделать вклад в будущее страны.

Решение передать лицею здание в Графском переулке было принято в Смольном больше года назад. Летом, после согласования всех необходимых документов, корпус был передан в ведение Дворца творчества юных.

Ранее мы сообщили о том, что программу по благоустройству "Мой двор" запустили в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Городской Дворец творчества юных