27 декабря - День спасателя РФ.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля. День спасателя отмечается в России 27 декабря.

По словам главы государства, отечественные специалисты являются одними из лучших в мире. Путин отметил, что российские спасатели задают стандарты, которые служат ориентиром для их иностранных коллег.

Хочу поблагодарить за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны <...> и напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что самоотверженность погибших специалистов навсегда останется в памяти, а молодые сотрудники МЧС будут ставить себе в пример павших во время исполнения служебного долга спасателей.

Напомним, 8 сентября 2021 года под Норильском погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев. По информации главного редактора RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать кинооператора Александра Мельника, который упал с края выступа в воду. Оба мужчины не выжили. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с министром состоялось 10 сентября в Москве, после чего погибшего доставили в Санкт-Петербург, где его похоронили на Северном кладбище.

Ранее мы сообщали, что кабмин выделит средства шести пострадавшим от лесных пожаров регионам РФ.

Видео: kremlin.ru