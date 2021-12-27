Кабмин выделит средства шести пострадавшим от лесных пожаров регионам РФ

Правительство России выделит средства пострадавшим от пожаров субъектам страны. Об этом в ходе совещания со своими заместителями сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, размер поддержки составит 1,5 миллиарда рублей. Ее получат республика Коми, Якутия, Камчатский край, Чукотка, Иркутская область и Ханты-мансийский АО.
Принято решение направить шести субъектам более 1,5 миллиарда рублей. Рассчитываем, что эти ассигнования помогут им погасить кредиторскую задолженность.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Председатель правительства напомнил, что от огня пострадало 10 миллионов га леса, а в некоторых районах из-за рисков распространения огня властям приходилось вводить режим ЧС.
Ранее в МЧС России сообщили, что в новогодние праздники в стране каждые две минуты происходит пожар.
Видео: Правительство РФ
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