Кабмин выделит средства шести пострадавшим от лесных пожаров регионам РФ

Размер поддержки составит 1,5 миллиарда рублей.

Правительство России выделит средства пострадавшим от пожаров субъектам страны. Об этом в ходе совещания со своими заместителями сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, размер поддержки составит 1,5 миллиарда рублей. Ее получат республика Коми, Якутия, Камчатский край, Чукотка, Иркутская область и Ханты-мансийский АО.

Принято решение направить шести субъектам более 1,5 миллиарда рублей. Рассчитываем, что эти ассигнования помогут им погасить кредиторскую задолженность. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель правительства напомнил, что от огня пострадало 10 миллионов га леса, а в некоторых районах из-за рисков распространения огня властям приходилось вводить режим ЧС.

Ранее в МЧС России сообщили, что в новогодние праздники в стране каждые две минуты происходит пожар.

Видео: Правительство РФ