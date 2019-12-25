В новогодние праздники в России каждые 2 минуты происходит пожар

В ГУ МЧС назвали основные причины возгораний в праздничные дни.

Пожары происходят в России в новогодние праздники каждые две минуты. Такое заявление во время пресс-конференции в центре информационного агентства ТАСС сделал руководитель департамента надзорной деятельности при ГУ МЧС РФ Ринат Еникеев.

Новогодние праздники - это у нас пиковые нагрузки по количеству пожаров, по количеству травмированных, по количеству погибших. Каждые пять минут в обычное время происходит пожар, в новогоднюю ночь пожары происходят раз в две минуты. Ринат Еникеев, представитель ГУ МЧС России

Специалист объяснил журналистам, что основными причинами возгораний во время праздничного периода становится неосторожное обращение с огнем. Эта же причина распространена и в обычные дни. Также пожары разгораются из-за неправильной эксплуатации электрических приборов, оборудования и печного отопления, чрезмерной нагрузки на сети. Каждый год в пожарах гибнет порядка 400 детей. Эта цифра связана с оставлением несовершеннолетних без присмотра взрослых.

Напомним, что в 2021 года на территории РФ запланировано примерно 20 тысяч новогодних мероприятий, включая елки для детей. Каждое событие будет проверено инспекторами из надзорного ведомства.

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Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС

