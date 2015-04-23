Юному петербуржцу "Елка желаний" помогла стать машинистом трамвая

Вячеслав Юдин прошел ускоренный курс обучения на тренажере и прокатился в кабине трамвая.

Юный 12-летний петербуржец исполнил свою мечту, которое оставил на "Елке желаний". Мальчик на один день стал машинистом, передает во вторник, 21 декабря, телеканал "Санкт-Петербург".

Вячеслав Юдин прошел ускоренный курс обучения на тренажере. Ребенку показали цеха трамвайного парка, где составы ремонтируют. Все это было сюрпризом для мальчика, но самым главным стал - проезд по территории парка в кабине трамвая. Мальчик помогал машинисту открывать двери и нажимать трамвайный звонок.

По словам мамы мальчика, Вячеслав любит и коллекционирует транспорт.

Ранее изменено движение трамваев из-за схода вагона на Заневской площади. Речь идет о трамваях №№ 10, 39.

Фото: Piter.tv

