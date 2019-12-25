Изменено движение трамваев из-за схода вагона на Заневской площади

Речь идет о трамваях №№ 10, 39.

На Заневской площади в Петербурге трамвай сошел с рельсов, в связи с чем движение других двух транспортов временно изменилось. В настоящее время причина аварии неизвестна. Об этом утром 21 декабря сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Речь идет о трамваях №№ 10, 39. Временно трамвай №10 следует от конечной остановки "р. Оккервиль" по улице Коллонтай и Дальневосточному проспекту до станции "Малая Охта". Трамвай № 39 будет отправляться от трамвайного парка № 7, следовать по проспекту Обуховской Обороны, затем по Володарскому мосту и Дальневосточному проспекту до конечной станции "Малая Охта".

Из-за аварии в районе станции "Новочеркасская" собрались пробки.

Фото: Piter.TV