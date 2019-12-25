Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске на межведомственных учениях. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Согласно имеющимся данным, министр погиб при спасении человека.
С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев.
из сообщения пресс-службы МЧС
Сегодня министр находился с рабочим визитом в Норильске. Совместно с главой Красноярского края Александром Уссом он проверил ход строительства новой пожарной части, которую планируется включить в работу в текущем году. Зиничев посетил регион в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне.
Новость дополняется.
Ранее после землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике один человек погиб. Местный сейсмологи объяснили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр - в 11 км к юго-западу от Акапулько. В столице государства сработала система оповещения о подземном толчке. Город находится примерно в 300 километрах от пострадавшего курорта.
Фото: МЧС РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все