Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях

По предварительной информации, министр погиб, спасая человека.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске на межведомственных учениях. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Согласно имеющимся данным, министр погиб при спасении человека.

С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев. из сообщения пресс-службы МЧС

Сегодня министр находился с рабочим визитом в Норильске. Совместно с главой Красноярского края Александром Уссом он проверил ход строительства новой пожарной части, которую планируется включить в работу в текущем году. Зиничев посетил регион в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне.

Новость дополняется.

Ранее после землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике один человек погиб. Местный сейсмологи объяснили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр - в 11 км к юго-западу от Акапулько. В столице государства сработала система оповещения о подземном толчке. Город находится примерно в 300 километрах от пострадавшего курорта.

Фото: МЧС РФ