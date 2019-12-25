Позже сейсмологи зафиксировали еще более 70 подземных толчков в регионе.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у Акапулько в Мексике. Об этом рассказали в собственном Twitter-аккаунте представители Национальной сейсмологической службы. Инцидент зафиксировано на юго-западе страны. После него специалисты зарегистрировали еще более 70 повторных подземных толчков.

К 22:00 7 сентября (6 утра 8 сентября по московскому времени) было зафиксировано 73 повторных толчка после землетрясения магнитудой 7,1 в Герреро, магнитуда самого сильного из них составила 5,2. сообщение местных сейсмологов

Установлено, что очаг землетрясения магнитудой 7,1 залегал на глубине 10 километров. При этом эпицентр располагался в 11 км к юго-западу от города Акапулько (мексиканский штат Герреро). В столице, которая находится в 300 км от данного курорта, сработала система оповещения о сильном подземном толчке. Глава страны в видеообращении подчеркнул, что информация о значительных разрушениях в Мексике не поступала.

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