На севере Бурятии произошло землетрясение

Магнитуда природного явления составила 5,2.

В Муйском районе Республики Бурятия произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Природное явление было зафиксировано в 8 часов 24 минуты по московскому времени (13:34 - мест).

Эпицентр находился в 24,8 км юго-западнее населенного пункта Северомуйск. <…> Толчки ощущались в поселках Северомуйск и Таксимо, а также в поселке Янчукан Северо-Байкальского района. из сообщения ГУ МЧС России по Бурятии

По данным ведомства, в настоящее время объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее в Кяхтинском районе республики Бурятии подтопило три населенных пункта – Наушки, Хоронхой, Усть-Кяхта. В Наушках вода поднялась выше уровня пола в 50 домах. Власти региона приняли решение об эвакуации местного населения. Отмечается, что всем пострадавшим будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого члена семьи, а если вода поднялась выше уровня пола в доме – до 100 тысяч рублей. Кроме того, пострадавшим выдадут набор овощей и обеспечат их дровами.

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