В Бурятии подтопило три населенных пункта

В поселке Наушки вода поднялась выше уровня пола в 50 домах.

В Кяхтинском районе республики Бурятии подтопило три населенных пункта – Наушки, Хоронхой, Усть-Кяхта. В селе Наушки ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным СМИ, в Наушках вода поднялась выше уровня пола в 50 домах. Власти региона приняли решение об эвакуации местного населения. Отмечается, что всем пострадавшим будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого члена семьи, а если вода поднялась выше уровня пола в доме – до 100 тысяч рублей. Кроме того, пострадавшим выдадут набор овощей и обеспечат их дровами.

В Хоронхое организован пункт эвакуации в здании техникума. Для пострадавших от наводнения организован подвоз воды и хлеба. Также ожидается прибытие бригады для вакцинации от гепатита А.

Частично затопленным оказалось село Усть-Кяхта. По данным пресс-службы правительства республики, некоторые жители села потеряли урожай. Сообщается, что уровень воды вскоре может подняться еще выше.

Ранее более одного миллиона домов и предприятий были обесточены из-за обрушения на регион урагана "Ида".

Видео: Youtube/Baikal Daily