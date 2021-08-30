В Луизиане более миллиона человек остались без света из-за урагана "Ида

Один человек погиб.

Более одного миллиона домов и предприятий были обесточены из-за обрушения на регион урагана "Ида". Об этом информирует проект poweroutage.us., созданный для отслеживания, учета и агрегирования отключений электроэнергии по всей территории Соединенных Штатов.

Стихия обрушилась на регион 30 августа. По данным на семь часов утра по московскому времени, электричество отключено в 1 000 809 домохозяйствах Луизианы. По данным ряда СМИ, в результате непогоды погиб один человек.

Урагану "Ида" присвоена вторая категория из пяти. Скорость ветра составляет около 170 километров в час. Город Новый Орлеан вследствие стихии оказался полностью обесточен. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате.

Ранее в Калифорнии сняли на видео огненный смерч.

Видео: Youtube/CBS 17