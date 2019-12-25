Предстоящей зимой украинская столица столкнется с серьезными трудностями.

В ближайшие недели Киев будет обесточен полностью, к этому ведут активные действия ВС России в зоне спецоперации. Таким предположением поделился военный корреспондент Дмитрий Стешин в статье для KP.RU.

По его словам зимой украинская столица может столкнуться с коммунальной катастрофой, и власти готовят генераторы, мобильные котельные и пункты обогрева. Однако, как отметил журналист, генераторы не смогут обеспечить подачу воды в многоэтажные дома и питание насосов канализации.

Также из-за рисков техногенных катастроф, эпидемий из-за антисанитарии и ограничений в еде административный центр Украины будет парализован.

Стешин напомнил, что прошлое лето показало, насколько серьезными могут быть проблемы с водоснабжением. Поэтому возможно, в Киеве нужно установить памятник пятилитровой баклажке в память о тяжелых временах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура страны получила множество повреждений, что привело к массовым отключениям электричества. Украинцам посоветовали уехать из Киева, а также запасатись водой и дровами.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)