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Огненный смерч в Калифорнии попал на видео

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Огонь пытаются потушить с помощью вертолета.

В Калифорнии сняли на видео огненный смерч. Видео с природным явлением опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

На кадрах ролика можно заметить, как в небо на высоту нескольких метров поднимаются языки пламени. Для тушения задействован вертолет, который с высоты сбрасывает на огонь воду. Сам пожар происходит на открытой местности вблизи лесной зоны. Кроме того, можно заметить, что пожарные работают в условиях сильного ветра.

Отметим, в настоящее время на некоторые регионы Соединенных Штатов обрушился тропический шторм "Нора". По данным специалистов, скорость ветра может достигать до 36 метров в секунду. Сейчас циклон движется к юго-западному побережью Мексики.

Ранее на складе с боеприпасами в Казахстане зафиксировали еще один взрыв.

Видео: Telegram / Life Shot

Теги: калифорния, огненный смерч, смерч, торнадо
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Происшествия,

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Кошелев Дима
Сегодня 15:15

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