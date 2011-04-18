Огненный смерч в Калифорнии попал на видео

В Калифорнии сняли на видео огненный смерч. Видео с природным явлением опубликовано в Telegram-канале Life Shot.
На кадрах ролика можно заметить, как в небо на высоту нескольких метров поднимаются языки пламени. Для тушения задействован вертолет, который с высоты сбрасывает на огонь воду. Сам пожар происходит на открытой местности вблизи лесной зоны. Кроме того, можно заметить, что пожарные работают в условиях сильного ветра.
Отметим, в настоящее время на некоторые регионы Соединенных Штатов обрушился тропический шторм "Нора". По данным специалистов, скорость ветра может достигать до 36 метров в секунду. Сейчас циклон движется к юго-западному побережью Мексики.
Ранее на складе с боеприпасами в Казахстане зафиксировали еще один взрыв.
Видео: Telegram / Life Shot
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