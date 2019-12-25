На складе с боеприпасами в Казахстане зафиксировали еще один взрыв

Жертв и пострадавших нет.

На территории склада боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, где 26 августа произошел пожар, раздался хлопок. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны государства.

По данным ведомства, в результате ЧП пострадавших и погибших не выявлено.

На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня около 12.20 (09.20 мск) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются. из сообщения пресс-службы Минобороны Казахстана

По информации главы МЧС страны Юрия Ильина, сейчас на месте пожара в двух очагах сохраняется тление, вследствие чего могут возникнуть новые взрывы. В настоящее время пожарные осуществляют пролив склада с боеприпасами. Отмечается, что устранение угрозы новых взрывов займет не менее двух дней.

Напомним, 26 августа на территории воинской части в Казахстане возле одного из складов с боеприпасами произошло возгорание. После этого произошли несколько взрывов. Министерство обороны Казахстана провело эвакуацию жителей домов, которые расположены вблизи склада. По данным МЧС, в медицинские учреждения после ЧП поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников ведомства. 13 человек погибли.

Ранее в Тюмени произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В нем пострадали шесть человек. У троих были выявлены тяжелые травмы.

Фото: gov.kz