На юге Казахстана произошел взрыв в воинской части

В результате происшествия пострадали более 30 человек.

В Жамбылской области Казахстана произошел взрыв в воинской части. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

В опубликованном сообщении уточняется, что на территории воинской части возле одного из складов произошло возгорание. После этого произошел взрыв неустановленных предметов. Министерство обороны Казахстана проводит эвакуацию жителей домов, которые расположены вблизи склада.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в результате взрыва пострадали более 30 человек. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что 13 человек погибли при взрыве у аэропорта Кабула.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель, Военный обозреватель