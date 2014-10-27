Всего в результате теракта пострадали до 70 человек.

По меньшей мере 13 человек погибли при взрыве у аэропорта Кабула. Об этом сообщает агентство Reuterts.

По информации источника, всего в результате теракта пострадали до 70 человек, в их числе - представители радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Среди погибших были дети.

Инцидент произошел сегодня, 26 августа. Возле отеля "Барон" в 400 метрах от воздушной гавани Кабула, а также рядом с военным лагерем близ территории аэропорта произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Все ворота воздушной гавани сейчас закрыты.

Ранее мы сообщали, что российский вертолет ограбили в аэропорту Кабула.

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