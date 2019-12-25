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BAZA: Российский вертолет ограбили в аэропорту Кабула
Сегодня, 12:17
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BAZA: Российский вертолет ограбили в аэропорту Кабула

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Борт Ми-8МТВ эксплутарирлвался компанией Utair.

Baza: неизвестные ограбили российский вертолет Ми-8МТВ в аэропорту Кабула. По данным Telegram-канала, зафиксирована пропажа внутренностей воздушного судна. Летный экипаж из РФ смог с трудом попасть на территорию объекта. С 22 августа 
члены радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) взяли под охрану гражданский сектор.

По предварительным сведениям, воры забрали из вертолета все оборудование, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, а также судовые документы, кислородные маски, радиостанцию. Также пропал подголовник около сиденья бортпроводника.

В Baza заметили, что вертолет был зарегистрирован на ООН, но при этом закреплен за Сомали. С 2020 года эксплуатантом борта Ми-8МТВ стала компания Utair.

Глава МИД Великобритании назвал конструктивными действия талибов после захвата Кабула.

Фото: Telegram / BAZA
 

Теги: utair, афганистан, вертолёт, кабул, ми-8мтв, ограбление
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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