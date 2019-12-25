Доминик Рааб рассказал о том, что боевики выполняют взятые на себя обязательства.

Глава МИД Великобритании назвал конструктивными действия талибов после захвата Кабула. В интервью местному телеканалу BBC Доминик Рааб рассказал, что члены радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) показывают конструктивный подход при общении с иностранными делегатами об эвакуации своих сотрудников из Афганистана. Он заверил, что боевики на данный момент придерживаются взятых на себя обязательств.

Я думаю, что уровень доверия к талибам является минимальным. С другой стороны, мы должны исходить из реальности. В отношении аэропорта они пока что вели себя конструктивно. Это одна из причин того, что нам удалось вывезти из страны немалое число людей. Доминик Рааб, глава МИД Британии

Напомним, что 15 августа талибам удалось взять под собственный контроль столицу Афганистана Кабул. Боевики зашли в город без боя. Они установили свою диктатуру в регионе за несколько часов.

Премьер Британии допустил работу с талибами по решению кризиса в Афганистане.

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