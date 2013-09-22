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Премьер Британии допустил работу с талибами по решению кризиса в Афганистане:

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Правительство Англии готово договариваться с захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ), если это будет необходимо. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил глава правительства Борис Джонсон. 

Наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана через работу с "Талибаном", конечно, если это необходимо, будут продолжены.
Борис Джонсон

С того момента, как власть в Афганистане перешла к талибам, на самолетах Великобритании из страны эвакуировали 6115 человек, включая сотрудников посольства, людей с английским паспортом и афганцев. 

Видео: YouTube / Sky News

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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