Число жертв не уточняется, ведется расследование.

В Малайзии столкнулись два военных вертолета. Об этом сообщило издание Malay Mail.

Инцидент произошел во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии, который запланирован на май. По предварительным данным, в результате столкновения один из вертолетов упал у входа на стадион авиабазы Лумут, а другой упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы. Число жертв не уточняется, ведется расследование.

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Видео: Telegram / РИА Новости