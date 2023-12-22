Поезда осуществляют движение в обычном режиме.

В Стамбуле станцию метро залило дождевой водой. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Инцидент произошел в субботу, 20 апреля. В столице Турции объявили "желтый" уровень опасности из-за ливней и сильного ветра. В середине дня вода проникла на станцию метро Енибосна, которую открыли в марте нынешнего года. Саму станцию не стали закрывать, однако эскалаторы перекрыты сотрудниками метро. Поезда осуществляют движение в обычном режиме.

Ранее синоптик Шувалов заявил, что пик половодья спустится за неделю дальше по течению Урала.

Видео: Telegram / РИА Новости