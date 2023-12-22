Синоптик Шувалов заявил, что пик половодья спустится за неделю дальше по течению Урала

Эксперт призвал уделить наибольшее внимание Тоболу и Кургану.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что пик половодья спустится за неделю дальше по течению Урала. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на спад воды в российских регионах потребуется несколько недель. Шувалов отметил, что сейчас паводки уже идут на спад, а в том же Орске понижение воды ускорится благодаря погодным условиям. Синоптик призвал уделить наибольшее внимание Тоболу и Кургану, где ожидают выход воды на пойму и достижения ее опасного уровня.

Ранее политолог Станкевич заявил, что Гагаузия не давала поводов для военного вмешательства.

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