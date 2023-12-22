Политолог Станкевич заявил, что Гагаузия не давала поводов для военного вмешательства

Эксперт считает, что стороны смогут договориться без какого-либо насилия.

Политолог Сергей Станкевич заявил, что Гагаузия не давала поводов для военного вмешательства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новости о возможных внутренних конфликтах в Молдавии в связи с визитом президента страны Майи Санду в Комрат, который является столицей Гагаузии. По его словам, в стране проживают до 250 тысяч гагаузов, которые всегда были настроены пророссийски. Станкевич отметил, что они выступают против членства Молдавии НАТО или объединения с Румынией, а власти в ответ на их протесты отключают автономию от бюджетных перечислений.

При этом эксперт считает, что стороны смогут договориться без какого-либо насилия. Он подчеркнул, что гагаузы требуют лишь соблюдения их прав, а это не может быть поводом для военного вмешательства.

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