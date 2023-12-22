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Сыровар Сирота рассказал про ниши, в которых фермеры могут заработать
Сегодня, 15:15
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Сыровар Сирота рассказал про ниши, в которых фермеры могут заработать

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Эксперт уточнил, что Россия обеспечена по продовольственной безопасности на 25%.

Сыровар Олег Сирота рассказал про ниши, в которых российские фермеры могут заработать. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт подчеркнул, что в России большинство фермерских хозяйств занимаются производством зерна. Он подчеркнул, что сейчас можно зарабатывать благодаря ягодам и яблокам. Сирота уточнил, что Россия обеспечена по продовольственной безопасности на 25%, а улучшить этот показатель до 60% к 2030 году выглядит реальной задачей.

Ранее эксперт рассказал, как собирать березовый сок.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, производство, сельское хозяйство, фермеры
Категории: Лента новостей, Новости России,

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